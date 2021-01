PSL entra formalmente no bloco de Arthur Lira

Após a nova lista, com mais deputados em plenos direitos partidários, o PSL entrou formalmente no bloco de Arthur Lira para a eleição da Mesa Diretora da Câmara. O conjunto de partidos agora tem 242 parlamentares, o que garante, caso nada mude, maioria na hora da eleição para os cargos da Casa Legislativa. Isso porque PSOL e Novo não devem se unir a nenhum bloco. O restante de partidos, juntos, não alcançaria esse número.

No Twitter, Lira comemorou a decisão da mesa pela entrada do PSL e seu bloco. “A Mesa Diretora acaba deferir a adesão da entrada do PSL no nosso bloco. Prevaleceu a vontade dos deputados”, disse o parlamentar.