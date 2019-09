PSL já paquera Salles por filiação do ministro

Gustavo Zucchi

Com o partido Novo rifando o ministro Ricardo Salles por causa do imbróglio ambiental envolvendo a Amazônia, o PSL já se movimenta para paquerar o atual titular da pasta do Meio Ambiente. Um dos vice-líderes do partido na Câmara, o deputado Filipe Barros (PSL-PR) avisou que já convidou Salles para ser o mais novo integrante das fileiras do partido do presidente Jair Bolsonaro. “Encontrei o ministro Ricardo Salles hoje cedo no Palácio do Planalto. Disse que o PSL está de portas abertas para ele, já que o Novo, covardemente, não o quer mais lá”, disse Barros.