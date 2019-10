PSL junto com PT e PSOL?

Equipe BR Político

Interesses em comum, a começar pela insatisfação com o presidente Jair Bolsonaro, fizeram com que os PSL se unisse a PT e PSOL na Câmara. Na terça-feira, 29, os deputados Antonio Carlos Nicoletti (PSL-RR) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) coletam assinaturas de colegas para estender o debate sobre mudanças nas aposentadorias dos militares.

O debate sobre a mudança nas regras de aposentadoria para os integrantes das Forças Armadas também tem despertado a revolta de praças contra Bolsonaro.

De acordo com o Delegado Waldir (PSL-GO), há acordo para PT ou PSOL faça a solicitação de que o tema seja levado ao plenário da Câmara. O combinado com o governo era pular essa etapa e o projeto ir direto para o Senado, de acordo com o Painel da Folha.