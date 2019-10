PSL na Alesp majoritariamente com Eduardo

Equipe BR Político

Se na Câmara dos Deputados há uma divisão nítida entre apoiadores de Jair Bolsonaro e de Luciano Bivar, a ala de deputados do PSL da Assembleia Legislativa de São Paulo parece ter um lado mais definido. Em cerimônia na casa em homenagem ao deputado Eduardo Bolsonaro na última sexta-feira, 25, foi apresentada uma moção de apoio ao filho do presidente, assinada por 12 dos 15 deputados do PSL no Legislativo estadual. Eduardo é o atual líder da legenda na Câmara dos Deputados após ter conseguido apoio para retirar o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) do cargo. Há um pedido de expulsão de Eduardo do partido e do comando do diretório estadual do PSL.