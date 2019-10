PSL paga aluguel a empresa ligada a Bivar

Equipe BR Político

O PSL paga aluguel de R$ 640 por mês a uma das empresas ligadas à família do presidente da legenda, Luciano Bivar, informa a Folha. O dirigente alega que as salas são alugadas “com valores muito inferiores aos praticados no mercado” e que antes da proibição de doação empresarial de campanha as salas eram cedidas gratuitamente.

O partido é alvo de disputa entre forças bolsonaristas e bivaristas. O presidente Jair Bolsonaro quer que a legenda passe por uma auditoria porque desconfia de irregularidades na prestação de contas do partido. O PSL vai receber uma das maiores fatias dos fundos públicos Partidário e Eleitoral nas próximas eleições. Cabe a Bivar definir os critérios de distribuição dos mesmos. Bolsonaro e deputados aliados buscam condições legais para deixar a sigla sem que percam seus mandatos.