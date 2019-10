PSL pode atrasar reforma dos militares

Equipe BR Político

Além de avisar que, por enquanto, não haverá expulsos no PSL, o líder da sigla na Câmara, Delegado Waldir (GO), também anunciou que está de olho no reforma da regras de aposentadoria dos militares. Ele avisou que, caso as patentes mais baixas das Forças Armadas não tenham as mesmas vantagens dos trazidas aos generais, o partido irá pedir para que o texto seja debatido no plenário da Câmara.

“Eu acredito que, se o presidente Bolsonaro estivesse aqui, ele tem longo histórico de defesa das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, e do Exército. Com base nisso, acho extremamente justo algumas vantagens trazidas aos generais, mas defendo que isso seja estendido a todos os soldados, cabos e sargentos”, afirmou. O projeto tramita em caráter terminativo na comissão especial, mas pode ser apresentado um recurso para que o plenário tenha que votar o texto.