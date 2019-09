PSL pode tentar criar uma CPI das ONGs

Equipe BR Político

Com a crise ambiental chegando ao Congresso essa semana, já que o assunto será tema de uma comissão geral na Câmara, deve aumentar a disputa política em torno do tema. E um dos desdobramentos possíveis, é a tentativa de abertura de uma CPI das ONGs por parlamentares do PSL, segundo informa a coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O pedido serviria como uma espécie de antídoto do partido do presidente quanto o possível movimento da oposição de propor outra CPI para investigar a atuação do governo brasileiro no combate às queimadas.