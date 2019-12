PSL pune Eduardo e outros 17 ‘infiéis’

Equipe BR Político

Frustrando expectativas da família Bolsonaro, o PSL confirmou nesta terça-feira, 3, a punição ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e outros 17 parlamentares que disputaram poder com o presidente da legenda, Luciano Bivar (PE). A advogada e tesoureira do partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança Pelo Brasil, Karina Kufa, queria que o parlamentar fosse expulso para que assim levasse o mandato para outro partido. As penas vão de advertência a suspensão das atividades partidárias por 12 meses, como é o caso de Eduardo. Ele deverá deixar a liderança do PSL na Casa, além de desocupar cadeiras nas comissões temáticas da Câmara, como na CPMI das Fake News.

O parlamentar só mantém o comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden) até o final do ano porque foi eleito presidente e, pelo regimento da Casa, fica imune a quaisquer alterações feita pelo partido, informa o Estadão. Em 2020, ele ficará impedido de disputar cadeiras nos colegiados temáticos da Câmara. Como você leu aqui no BRP, o filho “03” enfrenta também dois processos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara por sua fala citando a possibilidade de um novo AI-5.