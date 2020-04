PSL quer o impeachment de Jair Bolsonaro

Até mesmo o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente, quer um impeachment. A deputada Joice Hasselmann, líder da sigla na Câmara, protocolou na noite desta sexta-feira um pedido de impedimento do presidente da República. Segundo o Uol, a sigla argumenta que houve falsidade ideológica cometida por Bolsonaro na exoneração de Maurício Aleixo do comando da Polícia Federal. Outro ponto que consta no pedido é a suposta interferência de Bolsonaro na PF, com o intuito de obter informações privilegiadas sobre as investigações.