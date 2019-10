PSL registra pedido de expulsão de Eduardo

Equipe BR Político

Mais uma batalha na guerra civil que virou o PSL. Na tarde desta quinta-feira, 24, a executiva nacional da sigla, comandada por Luciano Bivar, registrou em cartório o pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro, atual líder do partido na Câmara dos Deputados. O pedido foi feito por deputados paulistas ligados a Bivar. Eles ainda querem que Eduardo deixe o comando do diretório estadual da sigla, como informa o Estadão. O grupo, que contou com assinaturas dos deputados Abou Anni, Coronel Tadeu, Joice Hasselmann e Júnior Bozzella, além do senador Major Olímpio, argumenta que o filho do presidente Jair Bolsonaro age contra a sigla.