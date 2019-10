Equipe BR Político

Com a cisão do PSL entre apoiadores de Jair Bolsonaro e Luciano Bivar, a parte dos parlamentares que está com o atual presidente da sigla quer uma “ida ao centro” da legenda. Como mostra a Coluna do Estadão deste sábado, a ideia é ter um partido de direita “mais pragmático”, afastado dos ideias “olavistas”. A líder “ideal” para este novo momento do PSL seria a deputada Joice Hasselmann, dizem.