Equipe BR Político

Após o Novo entrar com um mandado de segurança contra o projeto de lei do abuso de autoridade, que foi aprovado nesta semana na Câmara, 11 deputados do PSL também protocolaram no Supremo um mandado. Eles querem que a votação da última quarta-feira seja anulada e um novo pleito convocado. Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara, Major Vítor Hugo, líder do governo na Casa e Joice Hasselmann, líder do governo no Congresso, não assim o mandado.