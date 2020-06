PSL vai tirar Joice de liderança do partido na Câmara: ‘Eu decidi sair’

O PSL está trocando mais uma vez a liderança do partido na Câmara dos Deputados. O cargo, que ficou em disputa entre bolsonaristas e bivaristas no último ano, com mudanças constantes, deixará de ser da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Em suas redes sociais, Joice diz que “pediu” para sair, para se concentrar em sua campanha para Prefeitura de São Paulo. “Quando assumi a liderança do PSL avisei que não ficaria o ano todo. Simplesmente não posso! Tenho uma campanha majoritária para enfrentar em São Paulo”, escreveu.

Segundo a parlamentar, ele ficará responsável pela secretaria de comunicação do partido na Câmara. “Durante os meses que fiquei na liderança do PSL mostrei ao presidente da República – que traiu a Nação – que o PSL Raiz nunca será capacho de ninguém, mostrei que nem eu, nem os que estiveram comigo se vendem por cargos ou emendas e não cedemos às pressões”, afirmou. Em seu lugar deverá entrar o deputado Felipe Francischini (PSL-PR).