Equipe BR Político

A cisão do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ganhou um novo capítulo na votação da MP que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo e altera o Coaf. O líder da sigla na Câmara, Delegado Waldir, está tentando obstruir a votação junto dos parlamentares que estão ao lado de Luciano Bivar na briga com Bolsonaro. Enquanto isso, o líder do Governo, Major Vítor Hugo, orientou a aprovação da MP. Caso a medida não seja votada no Senado até esta quarta-feira, 16, ela irá caducar.