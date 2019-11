PSOL e MBL devem ter candidatos próprios à Prefeitura de SP

Equipe BR Político

A menos de um ano das eleições municipais, começam a crescer as movimentações de partidos e grupos políticos para lançar pré-candidatos ao pleito. Nessa semana, PSOL e MBL anunciaram que terão nome próprios na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Folha, o deputado estadual Carlos Giannazi, o líder do MTST, Guilherme Boulos, e a deputada federal Sâmia Bomfim são pré-candidatos do PSOL ao pleito paulistano. “O PT já vinha perdendo espaços nas periferias de São Paulo. Tal cenário só demonstra a necessidade de avançarmos nas relações com movimentos sociais para além do processo eleitoral e também nele”, afirma o diretório municipal do partido.

Já o MBL, mesmo sem ter certeza de que terá uma legenda para lançar um nome, indicou na sexta-feira, 15, o deputado estadual Arthur do Val (DEM-SP), conhecido como “Mamãe Falei”, como pré-candidato. A decisão foi anunciada durante o 5.º Congresso Nacional do MBL, realizado ontem em São Paulo.

Apesar da indicação do MBL, o deputado do DEM encontra resistência dentro do partido. Arthur já deu declarações públicas de que pode deixar o partido – ele tem mantido contato com outras siglas, segundo o Estadão.