PSOL pede a PGR que investigue Bolsonaro por ‘estímulo a violar isolamento’

Os deputados federais Ivan Valente (PSOL-SP) e Luiza Erundida (PSOL-SP) e o pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediram a abertura de uma investigação para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de infração de medida sanitária preventiva durante a pandemia do coronavírus. Os políticos alegam que o presidente vem estimulando o descumprimento das medidas de isolamento social e dos protocolos de segurança contra a disseminação da doença. A notícia-crime foi enviada à PGR na sexta, 10.

O documento cita mais de 50 declarações e condutas de Bolsonaro que teriam contribuído para o crescimento do número de casos da doença no País, incluindo participação em manifestações com aglomeração, as saídas sem máscara e falas minimizando a gravidade da pandemia. Entre elas, as afirmações que trouxeram críticas ao presidente, como quando disse “Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, “É o destino de todo mundo” e referências ao vírus como “gripezinha”.

“Importante ressaltar que todas essas falas e condutas não são de um cidadão qualquer, mas sim – e infelizmente – daquele que exerce a mais alta função na Administração Pública Federal, exigindo enorme responsabilidade sobre seus atos e condutas, sobretudo diante da repercussão de suas falas”, diz o documento enviado à PGR.