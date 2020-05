PSOL processa Bolsonaro e Wajngarten

O Psol entrou com uma ação na Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro e o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, pela publicação, nas redes oficiais do governo, de uma homenagem ao tenente-coronel reformado do Exército Sebastião Curió Rodrigues de Moura. O militar foi denunciado por assassinatos na Guerrilha do Araguaia nos anos 1970, durante a ditadura militar.

A ação do PSOL cobra a retirada da postagem das redes oficiais do governo e punição a Bolsonaro e Wajngarten por desvio de finalidade no uso do perfil estatal.

Esta é a terceira ação do partido contra o governo federal por causa desta homenagem a Curió. Na última semana já houve uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) e uma ação, ao lado do Instituto Vladimir Herzog e do Núcleo de Preservação da Memória Política, na Corte Interamericana de Direitos Humanos.