PSOL protocola no MPF pedido de impeachment de Pazuello

A bancada do PSOL protocolou, na quarta-feira, 20, representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por conta da disponibilização do TrateCov, plataforma lançada pelo Ministério da Saúde para orientar o enfrentamento da covid-19, que incentiva médicos a prescreverem drogas sem eficácia científica contra o novo coronavírus, como a cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. O partido aponta crimes de improbidade administrativa e de responsabilidade e pede o impeachment do ministro. A bancada também solicita a retirada do ar da plataforma.

Para o PSOL, Pazuello tem extrapolado, de forma sistemática, os limites de sua competência, violando a lei e, consequentemente, ferindo os princípios constitucionais. O impeachment de ministros de governo está previsto na Lei 1.079, de 1950, que define os crimes de responsabilidade. A regra diz que os auxiliares do governo estão sujeitos ao impeachment se praticarem crimes de responsabilidade individualmente ou em conjunto com o presidente. Ministros também podem sofrer impedimento caso não prestem informações ou compareçam ao Congresso quando solicitados, sem apresentar motivo justo para tal.

“As ações do Ministro do Saúde não podem continuar, visto que colocam o bem comum em risco. Os atos tratados em tela são eivados de desvio de finalidade e abuso de poder, como veremos adiante, negando o conhecimento científico com o fito de justificar a agenda política negacionista do Presidente da República”, destaca o PSOL na representação.

O PSOL apresentou outras duas iniciativas: ação popular na Justiça Federal de Brasília com pedido de liminar para exclusão imediata da plataforma e ação no Supremo Tribunal Federal para que determine que o governo federal seja proibido de veicular qualquer informação que incentive o uso de medicamentos ineficazes contra a covid-19.

Outros ministros do governo Bolsonaro também tiveram pedidos de impeachment sendo analisados. Foram eles, Abraham Weintraub, quando estava no Ministério da Educação e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.