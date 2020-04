PSOL quer cassar mandato de Carla Zambelli

O PSOL voltou sua artilharia contra a deputada Carla Zambelli (PSL-SP). O partido protocolou um pedido para a cassação do mandato da parlamentar por ter supostamente oferecido um cargo no Supremo Tribunal Federal (STF) para o então ministro da Justiça Sérgio Moro. “A deputada bolsonarista é mais uma peça na engrenagem que tem por objetivo blindar o Presidente da República e seus aliados diante das investigações da PF”, afirma a sigla no pedido feito ao Conselho de Ética da Câmara. Após a divulgação das mensagens, a deputada negou que tenha oferecido o cargo para Moro e que apenas expressou uma vontade popular.