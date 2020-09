PSOL quer convocar general Heleno por divulgar ‘conspiração’

O PSOL quer convocar o general Augusto Heleno para dar explicações na Câmara. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional apontou na última sexta-feira, 18, uma espécie de “conspiração” entre a líder indígena Sonia Guajajara e o ator Leonardo DiCaprio. Na explicação de Heleno, eles estariam juntos em uma tentativa de manchar a imagem do Brasil na questão ambiental, disseminando desinformação sobre a política de Jair Bolsonaro para a Amazônia.

“O PSOL convocou o general Augusto Heleno a dar explicações na Câmara sobre as acusações de “lesa-pátria” em que cita diretamente nosso partido, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e Sonia Guajajara, a maior liderança indígena do país”, avisou a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ). “O governo precisa explicar os crimes ambientais que comete”, completou.