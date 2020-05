PSOL quer convocar ministro da Defesa

A bancada do PSOL na Câmara quer convocar o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, para que deixe clara como as Forças Armadas avaliam as declarações de Jair Bolsonaro na manifestação de domingo. Ao se dirigir aos manifestantes, que protestavam contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso, Bolsonaro afirmou que a paciência tinha acabado e que não admitiria mais interferências de outros Poderes. Disse ainda que as Forças Armadas estavam ao lado do povo.

“Sugeri que a bancada do PSOL convocasse o Ministro da Defesa para explicar à sociedade brasileira a posição das Forças Armadas em relação as declarações de Jair Bolsonaro no ato de ontem. O pedido de convocação do ministro Fernando Azevedo foi protocolado hoje”, disse o presidente nacional do partido, Juliano Silveira.