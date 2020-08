PSOL quer que Damares explique vazamento de dados na Câmara

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) protocolou requerimento nesta quarta-feira, 19, para convocar a ministra Damares Alves para prestar esclarecimento na Câmara sobre o vazamento de dados sigilosos da menina de 10 anos estuprada pelo tio.

Além disso, o documento solicita ainda que a titular do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos explique os motivos da visita de técnicos da pasta ao Espírito Santo.

O documento aponta uma contradição entre a nota oficial emitida pelo ministério de Damares, na última segunda, 17, e uma postagem feita por ela no Facebook, em 13 de agosto. Oficialmente, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que os assessores enviados ao Espírito Santo “não sabiam o nome da criança, nem o endereço da família. E que jamais tiveram contato com qualquer pessoa próxima à criança”. No entanto, na publicação feita na página da ministra, ela afirma que servidores do ministério tiveram “contatos com a família da criança”.

“Os dois servidores estiveram na delegacia, no Conselho Tutelar e na Secretaria de Assistência Social de São Mateus. Conforme apurado pela revista Piauí, a ministra postou no Facebook uma foto deles em frente à delegacia do município. O Ministério Público Estadual suspeita que, nessas visitas, o grupo tenha tido acesso a todos os dados da criança, incluindo o prontuário médico”, diz o requerimento, que também é assinado por outros sete integrantes da bancada do Psol na Câmara.

O Psol também quer que Damares explique a relação existente entre a militante de extrema-direita Sara Fernanda Giromini e a pasta. Ela foi uma das responsáveis pela divulgação de informações pessoais da menina nas redes sociais e pela mobilização de conservadores para protestar contra o aborto na porta do hospital onde o procedimento seria realizado.