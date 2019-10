PSOL queria Queiroz na CCJ

Gustavo Zucchi

O PSOL, por meio dos deputados Ivan Valente e Sâmia Bonfim, protocolaram um requerimento para tentar ouvir Fabrício Queiroz na CCJ da Câmara. O presidente da comissão, Felipe Francischini, está brigado com o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados após a cisão no PSL, mas não para tanto. Ele rejeitou de bate-pronto o requerimento, justificando que “não deixará a comissão virar palco político”. Queiroz é investigado por controlar um esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.