PSOL sobre disputa na Câmara: ‘Não estamos com pressa’

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou nesta terça, 5, que não há pressa para o partido se posicionar oficialmente na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. As opções são: apoiar o candidato Baleia Rossi (MDB-SP), assim como fizeram PT, PDT, PSB e PCdoB, e lançar um nome próprio da oposição.

Segundo ele, haverá uma reunião na semana que vem para discutir o assunto. Com relação à posição do PT anunciada ontem de apoiar Baleia, Medeiros afirma que esse movimento não altera a decisão que o PSOL irá tomar. “Não estamos com pressa. Temos nossa autonomia”, afirmou ao BRP.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) defendeu em dezembro a entrada do partido na coalizão de Baleia, que é o candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia.

Em São Paulo, o partido lançou um nome próprio, a vereadora Erika Hilton, para presidir a Câmara Municipal, enquanto o PT apoiou o nome do DEM, Milton Leite, que presidirá a Casa.