PSOL substitui candidato a prefeito em João Pessoa

Na noite de quarta, 7, o PSOL divulgou o nome que substituirá Pablo Honorato, que retirou pessoalmente a sua candidatura na tarde de ontem, como candidato à prefeitura de João Pessoa (PB) nas eleições municipais deste ano. Será Ítalo Guedes, de 28 anos, mestre e doutorando em psicologia, que atua profissionalmente com jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, divulgou o partido em seu Twitter.

“Respeitamos a posição pessoal do companheiro Pablo Honorato em pedir retirada do seu nome do processo eleitoral”, disse o partido. “Entendemos que o PSOL deve seguir com candidatura própria em João Pessoa para enfrentar as demandas da conjuntura e seguir sendo uma alternativa coerente e de luta para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade.” O nome de Ítalo foi divulgado pela presidente municipal, Áurea Augusta, na sede do PSOL-JP. O candidato a vice-prefeito na chapa permanece sendo o historiador Márcio Roberto Carvalho.

O candidato é membro do Diretório Municipal da sigla e militante na frente de “Juventude, Segurança Pública e Direitos Humanos”. Áurea afirmou que Ítalo dará continuidade ao processo como “um membro do partido que participou da construção do plano de governo e também da construção da própria campanha desde o início.” Italo Guedes ressaltou que “aceitar o convite não foi algo que caiu de paraquedas”, pois tem lastro na história no partido, que sente preparado e recebe com muita alegria esta missão para tocar a candidatura ao lado de seus companheiros e companheiras, diz a nota do partido.