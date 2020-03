PSOL vai pedir CPI para investigar concessão do Bolsa Família

Equipe BR Político

O deputado Ivan Valente (PSOL) vai pedir a abertura de uma CPI na Câmara para investigar a distorção na concessão do Bolsa Família à Região Nordeste em 2020, conforme revelou o Estadão nesta quinta, 5. “Essa reportagem mostra a distorção e perversidade do governo para a região onde ele não teve voto”, disse ele. Segundo ele, o partido vai recolher as 171 assinaturas necessárias para a abertura da comissão na Câmara para que, depois dessa etapa, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decida se há um fato determinado e de relevante interesse público que justifique a instalação da CPI.