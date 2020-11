PSOL vai ter única bancada com maioria feminina na Câmara

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) comemorou o fato de a vitória do deputado federal Edmilson Rodrigues para a prefeitura de Belém abrir vaga para a suplente dele, a vereadora Vivi Reis, na Câmara dos Deputados. Dessa forma, o PSOL terá a única bancada da Casa com maioria feminina, com Sâmia Bomfim, Luiza Erundina, Talíria Petrone e Áurea Carolina.

Agora com a chegada de @vivireispsol, o @psol50 será a única bancada da Câmara dos Deputados com maioria feminina! Será um prazer lutar junto com ela e @samiabomfim, @luizaerundina, @taliriapetrone e @aureacarolinax. É a força das mulheres para derrotar o bolsonarismo! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) November 29, 2020