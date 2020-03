Psolista quer ‘quanto custou palhaçada’ de Bolsonaro

Gustavo Zucchi

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-RJ) quer mais detalhes sobre a “visita” do comediante Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, ao Palácio da Alvorada. O psolista protocolou um requerimento de informação para Gabinete da Presidência e para Secretaria de Governo se houve algum custo aos cofres públicos. Na última quarta-feira, 4, Bolsonaro recebeu a equipe de gravação do comediante no Alvorada. Na sequência, mandou Márvio em seu lugar para responder perguntar dos jornalistas, inclusive sobre o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019.