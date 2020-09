PT adia para o dia 16 anúncio da vice de Tatto

Ao contrário do previsto, o anúncio da vice do candidato do PT em São Paulo, Jilmar Tatto, não será feito neste sábado, 12, quando o partido realiza sua convenção. Ficou para o dia 16.

Como você já leu aqui no BRP, a convenção será virtual a partir das 16h com a chapa de vereadores e movimentos sociais e, ao mesmo tempo, numa laje com o pré-candidato, o ex-prefeito Fernando Haddad e dirigentes municipais. Na ocasião, haverá pronunciamento do ex-presidente Lula.

A preferência do partido é por uma mulher na chapa de Tatto. A historiadora e ex-secretária de Educação Selma Rocha é uma das apostas viáveis. O partido alega questões jurídicas relacionadas à candidata a vice para o adiamento do anúncio.