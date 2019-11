PT além da bolha

Equipe BR Político

Para tentar recuperar o espaço que perdeu nos últimos anos, o PT precisa se reinventar dialogar com aqueles quee estão fora da bolha lulupetista. A avaliação é do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), em entrevista à Folha e do UOL.

Segundo ele, essa parcela equivale a um terço da sociedade. “Nosso discurso tem que se dirigir não somente para um terço que gosta e vota no PT, mas para mais de 50% da sociedade que já, inclusive, votou no PT”, avalia Costa.

De acordo com o senador, após ser solto, Lula elevou o tom no discurso – fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, à Lava Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro, mas deve buscar o diálogo com o País.