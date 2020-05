PT apresenta pedido coletivo de impeachment de Bolsonaro

O PT entrega nesta quinta-feira, 21, à Câmara dos Deputados, um pedido coletivo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Além da sigla, assinam o pedido de afastamento mais de 400 entidades, entre partidos (7), juristas e personalidades.

“Bolsonaro precisa ser impedido, seu governo está levando o Brasil e a maioria do povo para uma tragédia”, escreveu no Twitter a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, ao anunciar a ação. A entrega deve ser acompanhada por manifestação na Esplanada dos Ministérios.

Desde o início do mandato, mais de 30 pedidos de destituição já foram protocolados na Câmara. Cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dar prosseguimento ou não aos processos. Até aqui, Maia não tem demonstrado muito interesse em levar adiante algum dos vários pedidos de impeachment que a Câmara que já recebeu.