PT apresenta projeto para tornar vacina obrigatória

O PT está mobilizando sua bancada no Congresso Nacional para tornar uma futura vacina contra o coronavírus de caráter obrigatório. A presidente da sigla, deputada Gleisi Hoffmann (PR), anunciou que apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que inclui no Programa Nacional de Imunizações a contra a vacina contra a covid-19. “Tomar essa vacina não deve ser decisão pessoal. O Estado tem de cumprir seu papel de assegurar a saúde pública e a vida”, afirmou.

Na última semana, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), levantou a possibilidade de decretar a vacinação compulsória em seu Estado quando a eficácia da droga for comprovada. Isso irritou Jair Bolsonaro e sua militância. Os defensores da hidroxicloroquina atacam em especial a vacina que está sendo desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com empresas chinesas, alegando “falta de comprovação científica” de sua eficácia.