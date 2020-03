PT cancela prévias para escolha de candidato em SP

O PT anunciou na noite de terça, 18, que as prévias marcadas para o dia 22, domingo, para a escolha do candidato da disputa municipal foram canceladas. A medida foi tomada para evitar aglomerações em meio à disseminação do coronavírus. Com segundo turno previsto para abril, os candidatos da seleção são o vereador Eduardo Suplicy, os deputados Carlos Zarattini, Alexandre Padilha e Paulo Teixeira, o ex-deputado Jilmar Tatto, o ex-vereador Nabil Bonduki e a militante do movimento negro Kika da Silva. O nome preferido do partido, no entanto, é o ex-prefeito Fernando Haddad, que tem reiterado em várias ocasiões que não quer participar da disputa, novamente. Caso ele se decida, a previsão é de que não haja prévias, o que contrariaria vários nomes da disputa.

O partido discute se a escolha se dará com “número reduzido de delegados (as) obedecendo ao critério da proporcionalidade do último PED (Processo de Eleição Direta); escolha pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores; e escolha pelos membros (as) de todos os Diretórios Zonais e do Diretório Municipal”.