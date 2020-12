PT decide apoiar grupo de Maia à presidência da Câmara

O PT decidiu nesta tarde de sexta, 18, apoiar o bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados.

Em outra raia estará o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), preferido do Palácio do Planalto.

Na mesma canoa a favor do sucessor indicado por Maia, também estão parte do PSL, MDB, PSDB, DEM, Cidadania e PV. Antes estava também o Republicanos, mas o partido do ex-ministro Marcos Pereira decidiu apoiar Lira. Esse grupo contaria com 204 deputados. Para ser eleito presidente da Casa, são necessários 257 votos.

Já na canoa de Maia estariam 159 deputados dos partidos acima, mais os recentes 54 do PT, faltando ainda o cálculo dos demais partidos de esquerda, como o PSB, que também está rachado entre Maia e Lira. PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB reúnem 132 deputados.