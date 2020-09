PT define Carlos Zarattini como vice de Jilmar Tatto em São Paulo

O PT definiu o deputado federal Carlos Zarattini como vice na chapa encabeçada por Jilmar Tatto para concorrer à prefeitura de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 17. Tatto foi oficializado no sábado, 12, à disputa na convenção do partido e fez o seu discurso ao lado do ex-prefeito Fernando Haddad em uma laje, na Zona Sul da capital.

Zarattini é economista e especialista em engenharia de transportes. Já foi também deputado estadual por São Paulo e vereador na capital paulista, além de ter sido secretário de Transportes entre 2001 e 2002, durante a gestão de Marta Suplicy na cidade.