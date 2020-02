PT diz que ‘motins são estimulados’ por Bolsonaro

Gustavo Zucchi

O PT emitiu uma nota fazendo críticas à postura do governo de Jair Bolsonaro diante da crise com a polícia militar no Ceará. A Comissão Executiva Nacional da sigla diz no texto que o atual ocupante do Palácio do Planalto “tem responsabilidade direta nesta e em outras situações de violência e corrosão institucional e democrática no País”.

“É mais grave ainda que motins como esse sejam estimulados, abertamente ou de maneira insinuada, pelo próprio presidente da República, que ao longo de sua trajetória mantém vínculos com a insubordinação e os piores vícios nas corporações militares”, diz a nota. Na última quinta-feira, 20, Bolsonaro assinou um decreto de Garantia de Lei e Ordem para a cidade de Fortaleza. Já após o tiro que o senador Cid Gomes (PDT-CE) levou ao confrontar uma barreira de PMs amotinados, Sérgio Moro mandou a Força Nacional ao Estado, atendendo pedido do governador petista Camilo Santana.