PT e PCdoB oficializam apoio a Boulos no 2º turno

O PT e PCdoB anunciaram na noite de segunda-feira, 16, que vão apoiar Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo. Os representantes dos dois partidos na disputa, Jilmar Tatto e Orlando Silva, respectivamente, terminaram o pleito na sexta e décima colocação.

A decisão petista foi tomada após reunião da Executiva Municipal do partido. Em nota, o PT declara o apoio e diz que “é necessário derrotar o projeto neoliberal representado por Bruno Covas, João Doria e Bolsonaro” em São Paulo.

“A executiva municipal do PT São Paulo definiu em reunião realizada na noite desta segunda (16) apoiar a candidatura de Guilherme Boulos no segundo turno da Eleição na Capital. A reunião ocorreu na sede municipal do partido.De acordo com Laércio Ribeiro, presidente do DMPT-SP, é necessário derrotar o projeto neoliberal representado por Bruno Covas, João Doria e Bolsonaro, motivo pelo qual o PT paulistano entende a importância de eleger Guilherme Boulos prefeito”, disse o comunicado do PT-SP.

Ainda no domingo, Tatto já havia anunciado o apoio dele ao candidato do PSOL no 2° turno.

Já o anúncio do PCdoB foi feito por Orlando Silva, via Twitter.

“O PCdoB decidiu apoiar a candidatura de @GuilhermeBoulos e @luizaerundina à Prefeitura. Foi importante derrotar Bolsonaro no 1º turno! Agora é construir um projeto popular que priorize emprego e renda e faça de São Paulo uma cidade livre do racismo. Vamos juntos!”, escreveu.