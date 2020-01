PT em busca de nome que seja consenso

Equipe BR Político

Em busca de consenso, o ex-presidente Lula está reunido com os seis pré-candidatos do PT à Prefeitura de São Paulo para tentar traçar os critérios de escolha do nome que irá representar o partido na eleição municipal de outubro.

Estão na reunião, entre os pré-candidatos, os deputados federais Alexandre Padilha, Paulo Teixeira e Carlos Zarattini, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-deputado federal Jilmar Tatto e o ex-vereador Nabil Bonduki. Participa também a presidente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), segundo o Broadcast Político.

Se não houver consenso na escolha do nome, o partido não descarta a realização de prévias para a definição do candidato.