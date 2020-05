PT escolhe Jilmar Tatto para concorrer à Prefeitura de SP

O PT já escolheu seu candidato para disputa da Prefeitura de São Paulo. O ex-secretário de Transportes de São Paulo Jilmar Tatto será o representante da sigla na disputa pela sucessão de Bruno Covas (PSDB). Tatto derrotou o deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, em prévias virtuais. “Vamos fazer campanha aguerrida, principalmente na periferia, e mostrar que quem cuida do povo é o PT”, disse. A consolidação de Tatto afasta a possibilidade de uma chapa única com a ex-prefeita Marta Suplicy (Solidariedade), que já avisou que não aceita a posição de vice de seu ex-secretário.

Vamos fazer campanha aguerrida, principalmente na periferia, e mostrar que quem cuida do povo é o PT. Vamos lutar para que o povo tenha na pós pandemia saúde, alimentação, dignidade, emprego. Vamos cuidar do povo da cidade de São Paulo. — Jilmar Tatto (@jilmartatto) May 16, 2020