PT fala em CPI para apurar denúncia de Marinho

A bancada petista na Câmara dos Deputados quer uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias feitas pelo ex-aliado de Jair Bolsonaro, Paulo Marinho. Segundo o deputado Paulo Pimenta, as siglas de oposição irão protocolar um pedido para que seja criada a CPI. “A oposição na Câmara dos Deputados vai protocolar um pedido de CPI para investigar as gravíssimas denúncias do empresário Paulo Marinho sobre o envolvimento da família de Jair Bolsonaro com o crime organizado no RJ”, disse.

Marinho revelou que o próprio Flávio Bolsonaro lhe confessou que foi avisado por um delegado da PF sobre a operação contra Fabrício Queiroz. E que membros do órgão teriam propositalmente atrasado as ações para não prejudicar a eleição de Jair Bolsonaro. A oposição deve pedir também que a CPI apure o envolvimento de mebros da Polícia Federal no suposto esquema.