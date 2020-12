PT não apoiará Lira para presidência da Câmara

A bancada do PT na Câmara decidiu que não apoiará o deputado Arthur Lira (PP-AL) na eleição à presidência da Casa. O anúncio foi feito pela presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann, sem citar diretamente o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto.

A sigla ainda vai deliberar sobre qual aliança vai compor na disputa.

“O PT não comporá bloco para a mesa da Câmara com candidatura apoiada por Bolsonaro. Junto com a oposição construirá alternativa de bloco em defesa da democracia e uma candidatura que represente e debata um programa e uma agenda para derrotar Bolsonaro e tirar o país da crise”, escreveu Gleisi, na noite de quarta-feira, 16, no Twitter.

A eleição para presidente da Câmara será em 1º de fevereiro de 2021.