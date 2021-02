PT quer abrir CPI da Lava Jato e pode ter apoio de bolsonaristas

Marcelo de Moraes

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) anunciou que já está coletando as assinaturas para fazer o pedido de abertura da CPI da Lava Jato. O movimento foi deflagrado logo depois do julgamento feito pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que manteve o acesso do ex-presidente Lula à íntegra das mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. São necessárias 27 assinaturas de apoio para a CPI poder ser solicitada.

Para os petistas, Moro e a Lava Jato teriam cometido uma série de ilegalidades e combinado suas ações durante as investigações contra Lula para condená-lo à prisão. Com a revelação do conteúdo das mensagens, avaliam que o ex-presidente poderá ter suas condenações revertidas e até recuperar sua elegibilidade. Mas avaliam que a CPI poderá aprofundar as investigações contra a Lava Jato.

E a tentativa de abertura de CPI poderá ter apoio dos parlamentares bolsonaristas. Moro se tornou inimigo declarado de Bolsonaro depois de deixar o Ministério da Justiça atirando, acusando o presidente de tentar influenciar nas indicações para o comando da Polícia Federal. Por suas acusações, o Supremo abriu um inquérito para investigar se o presidente cometeu excessos. E, publicamente, Moro se tornou um crítico do governo.

Não é demais lembrar também que Moro aparece na frente de Bolsonaro numa eventual disputa em segundo turno para as eleições presidenciais de 2022, segundo pesquisa XP/Ipespe. Caso uma CPI seja aberta para investigar a atuação da Lava Jato, a imagem do ex-ministro pode sair bastante desgastada.

“Existem provas suficientes de que os procuradores em conluio com o ex-juiz Sérgio Moro cometeram ilegalidade má graves”, disse o senador Rogério Carvalho justificando o pedido de abertura da CPI.