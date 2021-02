PT se coloca contra alterações das regras cambiais

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta segunda-feira, 8, o projeto que altera regra cambiais, que está pautado para esta semana na Câmara. Segundo a petista, o PL é “é uma afronta à soberania da nossa moeda”.

“Ter contas em dólar no Brasil é incentivar a especulação financeira. Isso, ligado a autonomia do Banco Central, que também querem aprovar, é entregar o destino do país aos bancos”, reclamou a parlamentar.

O Marco Regulatório do Mercado do Câmbio está pautado para esta terça-feira, 9. O projeto visa facilitar investimentos brasileiros no exterior e a abertura de contas em dólares.