PT-SP diz que fala de Gilberto Carvalho foi infeliz: ‘Lula jamais trairia Tatto’

De acordo com o coordenador de comunicação da campanha municipal petista, José Américo, não há possibilidade de o candidato Jilmar Tatto (PT) à Prefeitura de São Paulo desistir de sua candidatura para aderir à de Guilherme Boulos (PSOL), conforme afirmado à Folha pelo ex-ministro Gilberto Carvalho. “Foi um comentário infeliz do Gilberto. Lula jamais trairia o Tatto e muito menos os candidatos a vereador do partido em São Paulo. Qualquer pessoa que minimamente entende de legislação eleitoral sabe que uma eventual desistência implicaria em corte imediato de recursos públicos na campanha. Não tem a menor possibilidade de isso ocorrer”, disse o deputado estadual ao BRP.

Segundo Américo, a direção nacional do PT já “chamou a atenção” de Carvalho, recrutado pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, para reforçar a equipe municipal. O candidato a vereador pelo partido no Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, defendeu a mesma tese de Carvalho dias atrás, de que Tatto deveria desistir para o PT apoiar o psolista, em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais. Tatto amarga 1% das intenções de voto.