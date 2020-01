PT tem dois dias cheios contra Bolsonaro

Gustavo Zucchi

O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), demonstrou entusiasmo com as últimas ações do partido contra o governo de Jair Bolsonaro. Nos últimos dois dias, a sigla atacou em duas frentes. Na última quarta-feira, 15, o foco foi o sigilo sobre a lista de convidados para a posse do ex-deputado como presidente da República. Protocolaram uma ação popular e um pedido de acesso à informação. Já nesta quinta-feira, os petistas protocolaram um requerimento baseado na LAI sobre os gastos com o cartão corporativo, que chegaram a R$ 14,9 milhões no ano passado. Já o secretário de comunicação, Fabio Wajngarten, foi alvo de duas representações do PT.