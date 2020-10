PT vai acionar a Justiça contra Covas por ‘mentir sobre rombo de R$ 7 bi’

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, informou ao BRP que o partido vai entrar na Justiça nos próximos dias contra o prefeito Bruno Covas (PSDB) por ele ter dito, em debate na TV Bandeirantes na semana passada, que a gestão de Fernando Haddad deixou um rombo nas contas municipais de R$ 7 bilhões. De acordo com Tatto, o ex-prefeito deixou em caixa R$ 5,340 bilhões, segundo aponta relatório do Tribunal de Contas do Município.

“Fake news, mentiroso, o prefeito está mentindo para a população. As finanças do município de São Paulo, no término no governo nosso, ganhou prêmios internacionais, tanto é que a partir da renegociação da dívida e dinheiro deixado em caixa a prefeitura pôde buscar financiamentos. Então é totalmente o contrário”, afirmou o candidato petista.

O BRP aguarda resposta do candidato tucano.