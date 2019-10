PT vai acionar a Procuradoria contra Salles por ‘negligência’

Equipe BR Político

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou no Twitter neste domingo, 20, que o partido vai acionar o Ministério Público Federal contra o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) por “negligência” em relação ao óleo que tem contaminado o litoral nordestino. A deputada cita o decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu dois comitês do Plano Nacional de Contingenciamento para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. Neste final de semana, foram feitos vários mutirões de comunidades locais em Pernambuco, por exemplo, para limpar as praias.

Salles já foi cobrado pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público com pedido de detalhes de ações do governo federal para conter a propagação da substância que afeta corais, fauna e flora marinhas.

O ministro tem afirmado que várias equipes do governo federal trabalham para mitigar o estrago do óleo desde 2 de setembro.