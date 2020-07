PTB anuncia pré-candidato a prefeitura de São Paulo

O presidente estadual do PTB em São Paulo, deputado Campos Machado, anunciou que o partido lançará como candidato à prefeitura da capital o advogado Marcos da Costa nesta terça-feira, 28. Machado afirmou nas redes sociais que a escolha ocorreu “em decorrência de conversas” com o presidente nacional do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, que tem se aproximado do presidente Jair Bolsonaro.

Costa é ex-presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “Além de ser leal e totalmente enlaçado aos princípios e à história do partido, o Dr. Marcos é um homem preparado para ocupar a cadeira de prefeito na Capital, essencialmente porque tem espírito público, experiência e sensibilidade social”, afirmou o deputado na publicação. Segundo a nota, Marcos da Costa preside o Instituto Trabalhista de Formação de Lideranças Políticas (ITFLP), braço do partido voltado a preparar novos líderes e formular políticas públicas.

Além do PTB, já anunciaram pré-candidatos à prefeitura da capital paulista o Novo, com Felipe Sabará, o PSB, com Andrea Matarazzo, o PSOL, com a chapa encabeçada por Guilherme Boulos e Luiza Erundina como vice, o PT, com Jilmar Tatto, o PSB, com Márcio França, o PSL, com Joice Hasselmann e o PSDB, com o atual prefeito, Bruno Covas.