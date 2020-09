PTB lança ex-presidente da OAB como ‘candidato do Roberto Jefferson’

Ex-presidente da OAB-SP, o advogado Marcos da Costa, confirmado no sábado, 12, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PTB na convenção da sigla, se declara como candidato do ex-deputado Roberto Jefferson, cacique do partido, condenado no caso do mensalão e recém-convertido ao bolsonarismo. “Sou o candidato do Roberto Jefferson, que me apoia, do Campos Machado, da família petebista”, disse o advogado. O partido não lançava candidato municipal próprio na Capital desde 1996.

O pai da ex-deputada federal Cristiane Brasil, denunciada na semana passada por suspeitas de desvios em contratos da Fundação Leão XIII, voltada para a assistência social, não era muito fã do advogado, pois queria um perfil mais conservador, mas as desavenças são agora águas passadas. “Ele (Jefferson) me conhecia por ser presidente da Ordem (em São Paulo), não pessoalmente”, diz Costa. “(Me identifico com) a defesa que ele faz da Pátria. Nunca me vi saindo do Brasil. Quanto à família, casei com minha primeira namorada. Quanto ao credo em Deus, sempre fui cristão, sou estou aqui por causa Dele. Entrei para o PTB sabendo do reposicionamento do partido, mais conservador e à direita. São valores que defendo.”

Na tarde de sexta, 11, Cristiane se apresentou para ser presa.