PTB pede que Gilmar retire do plenário ação sobre reeleição na Câmara e Senado

O partido do ex-deputado Roberto Jefferson pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) retire da pauta de julgamento do plenário virtual a ação protocolada pelo próprio PTB que questionava a reeleição de presidentes na Câmara e no Senado.

A ação era contrária à recondução de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) no comando das Casas legislativas e seu julgamento inicia no dia 4 de dezembro. Na tentativa de barrar a reeleição dos dois presidentes, a ação pode ter o efeito contrário. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a tendência é que os ministros decidam que a reeleição é assunto interno do parlamento, o que abriria caminho à eventual reeleição.

O partido argumenta no pedido que o julgamento virtual “deve ser excessão, e não a regra” e, como o caso é de grande repercussão, “deve-se recorrer à regra”.